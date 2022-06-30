Yaralı köpek sağlığına Tepebaşı'nda kavuşuyor

Çukurhisar Mahallesinde araba çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin durumuyla ilgili duyarlı vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, yaralı köpeği olduğu yerden alarak ilk müdahaleyi merkezde gerçekleştirdi. Yapılan muayene sonrası cerrahi operasyona ihtiyaç duyulması nedeniyle ‘Can Dostum' projesinde de yer alan hayvanseverler Çiğdem Ertoğlu, Yaprak Eryılmaz ve Meral Yılmaz'ın destekleriyle özel bir klinikte tedavisi yapıldı.

Klinikte tedavisi tamamlanan köpek, ameliyat sonrası gözetim altında olması ve bahçeli bir yerde bulunması gerektiğinden geçici olarak hayvansever Saniye Vergin'in bahçesine götürüldü. Tedavi sonrası gereken bakım desteği ise yine Doğal Yaşam Merkezi yetkililerince sağlandı. Yetkililer, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerinin devam ettiğini belirtti. Bu tür olayların yaşandığını söyleyen yetkililer, duyarlı Eskişehirlilerin ve gönüllülerin kendilerine büyük destek verdiklerini ve büyük dayanışma örneği sergilediklerini vurguladı.