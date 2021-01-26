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Yaralın şahin jandarma tarafından kurtarıldı

Eskişehir’de jandarma tarafından bulunan yaralı şahin, veterinerdeki tedavisinden sonra doğaya salınmaya hazır hale geldi.

Eskişehir'de jandarma tarafından bulunan yaralı şahin, veterinerdeki tedavisinden sonra doğaya salınmaya hazır hale geldi.


Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eminekin mahallesindeki devriyesi esnasında, boş arazide topallayarak yürümeye çalışan ve uçamayan şahin fark etti. Ayağının ve kanadının kırık olmasından dolayı uçamayan kuş gözlem altına alındı. Bitkin görünen yaralı şahine devriye personelince su verilerek veteriner tarafından tedavisi yapıldı. Kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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