Yardımsever kız öğrencilerden duyarlı davranış

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 5 yardımsever kız öğrenci, aldıkları ders kapsamında topladıkları; kıyafet, kitap, oyuncak, yiyecek, kömür ve erzak gibi araç ve gereçleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. 15.30

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında bir proje hazırlayan duyarlı öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için yakacaktan bebek bezine, monttan bota kadar birçok ürün topladı. Duyarlı öğrencilerin bu çalışması öğretmenleri ve projelerinden haberdar kişiler tarafından da büyük takdir topluyor. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşabilmek için yardımseverlerden destek bekliyor.

"İnsanlardan da bu konuda bilinçli olmalarını, yardım etmelerini istiyoruz"

Konuyla ilgili projede yer alan öğrencilerden Gamze Sağlam, buldukları her şeyi yardıma muhtaç aileler için topladıklarını söyledi. Sağlam, "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi alıyoruz. Bu ders kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere erzak, kıyafet gibi alabildiğimiz, bulabildiğimiz ne varsa aslında yardıma ihtiyacı olan aileler için topluyoruz. Şu ana kadar, oyuncak, sözlükler, okul araç-gereçleri, defterler, kitaplar, kıyafetler, montlar toplayabildik. Eskişehir'in biraz soğuk oluşundan kaynaklı daha çok sıcak tutacak giyecekler. Projemizin bitmesi için bir haftamız daha var. Bu bir hafta içinde aslında daha çok erzak, bebekler için bebek bezi, çocuk giysileri gibi yardımlara ihtiyacımız var. Biz toplamaya çalışıyoruz ancak tabii ki yeterli olmuyor. Bununla ilgili desteklere ihtiyacımız var" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Yeter Uygun ise, "Topluma hizmet adı altında bir kampanya başlattık. İkinci el eşya da var, hiç kullanılmamış ürünler de var. Yapılan yardımları öncelikle toplayıp buraya getirdikten sonra düzenledik. 50'den fazla mont var şuan elimizde. Kitaplar, oyuncaklar bir koli neredeyse. Hepsinden neredeyse yüze yakın kıyafet var. Çok ihtiyaç sahibi ailemiz var. İnsanlardan da bu konuda bilinçli olmalarını, yardım etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak isteyen herkesten yardım bekliyoruz"

Son olarak öğrencilerin projeleri çerçevesinde en büyük destekçilerinden biri olan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ebru Güzel Özenoğlu, birçok ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu proje topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hazırlandı. Bu ders kapsamında birçok ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmaya çalışacağız. Bu kapsamda öğrencilerimiz kıyafet, kitap, oyuncak, hayvanlara yiyecek, kömür ve erzak topluyorlar. Tabi hepsini buraya toplayamıyoruz, erzak direk olarak marketlerden ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz. Kömürleri de yine aynı şekilde yine ihtiyaç sahiplerinin evlerine götüreceğiz. Bu şekilde bir çalışmamız var. İnşallah çok fazla aileye ulaşabiliriz istiyoruz. Öğrencilerimiz bu konuyla ilgili çok çabalıyorlar. 5 öğrenciyle bunu yapıyoruz. Her dönem farklı şeyler yapıyoruz. Daha önce kitap toplandı, köy okullarına kitap dağıtıldı. Final uygulamamızda çocuklarımız, daha güzel bir şeye adım atmak istediler. Böyle bir proje ile karşımıza geldiler, biz de elimizden gelen desteği veririz dedik. Onlarda böyle bir yardım düzenlediler. Çok kişiye de ulaştılar. Eskişehir'in sayılı iş adamlarından, maddi durumu iyi olan ailelerimizden ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak isteyen herkesten yardım bekliyoruz. Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Programında Ebru Güzel Özenoğlu'nu bulabilirler. Bunun dışında telefon numaramız 0222 320 28 08'den 3090'ı bağlatarak benimle görüşebilirler. Ben bununla ilgili öğrencilerimize gerekli yönlendirmeleri yaparak kendilerine yardımcı olacağım."