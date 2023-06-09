Yarış severler simülatör koltuğunda gerçek sürüş keyfi yaşadı

Eskişehir'de düzenlenecek Ralli Şampiyonası öncesinde yarış severler simülatör koltuğuna oturarak gerçek sürüş deneyimi keyfi yaşadı.

Eskişehir'de 9-11 Haziran tarihleri arasında 70 otomobil ve 140 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Ralli Şampiyonası öncesinde Espark AVM'de ralli simülasyon alanı kuruldu. Alışveriş merkezinin zemin katındaki ralli yarış simülatörüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İki adet kurulan yarış simülatöründe direksiyon başına geçen ziyaretçiler gerçek ralli pilotu edasıyla tur attı. Özellikle genç ziyaretçiler direksiyon başına geçerek gerçek zamanlı olarak araç kullanma keyfini ve heyecanın yaşadı. Ücretsiz katılımın olduğu heyecan verici etkinlik, 11 Haziran Pazar gününe kadar genç yaşlı tüm yarış severler tarafından ziyaret edilebilecek.

9 Haziran Cuma günü başlayacak Ralli Şampiyonası'nda görevli olan şef editör Kemal Şengül, simülasyon ile Eskişehir'deki ralliye vatandaşların ilgisini çektiklerini belirterek, özellikle gençlerin etkinliğe ilgi gösterdiklerini söyledi.

Kemal Şengül: “Eskişehir'deki ralliye ilgi çekmeyi çalışıyoruz”

Simülasyonu deneyimleyen vatandaşların büyük bir heyecanla şampiyonayı izlemek istediklerini dile getiren Şengül, “Buraya yarış simülatörleri getirdik. Eskişehir halkına yarışları sevdirmeyi çalışıyoruz. Aynı zamanda direksiyon eğitimi hakkında da dersler veriyoruz. Eskişehir'deki ralliye ilgi çekmeyi çalışıyoruz. Şu ana kadar güzel bir ilgi var, mutluyuz. Simülatöre özellikle gençler okuldan sonra çok geliyor. Çok fazla ilgi gösteriyorlar. Bize Eskişehir rallisinin etaplarının nerede olduğunu soruyorlar. Yönlendirmelerini yapıyoruz. Hepsi büyük bir heyecanla ralliyi görmek istiyor. Yarışa katılmak istiyor. Şu ana kadar ralliye geçen yıla göre daha büyük bir ilgi var. Etaplar geçen yıla benzer rotalarda gerçekleştirilecek. Etapları ESOK Ralli internet adresinden bulabilirsiniz. Eskişehir Ralli Kulübü şampiyonayı düzenliyor. Pek çok etap var. İlk olarak cuma günü seremonik başlangıç olacak. Cumartesi sabahı itibariyle etaplar başlıyor. Pazar akşamına kadar yarış devam ediyor ve podyum töreniyle yarış bitecek” diye konuştu.

“Gerçek araç sürme hissiyatına yakın”

Simülasyonda direksiyon başında tur atan lise öğrencisi Yılmaz, gerçek araç sürme hissi yaşadığını ifade ederek, “Gayet hoş, eğlenceli bir deneyim oldu. Gerçek araç sürme hissiyatına yakın. Direksiyon kaliteli, güzel. Yarış pilotu olmak isterdim. Gayet güzel bir şey, ilgi çekici, heyecanlı. Neden olmasın? Ralliden beklentilerim yüksek. Eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Ben de ralliye gideceğim” dedi.

“Simülasyon gerçekten güzeldi”

16 yaşında olan bir başka lise öğrencisi İbrahim Dündar ise otomobil yarışlarına ilgisinin olduğunu, Eskişehir'de yapılacak ralli için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bu tür etkinliklerin artırılmasını isteyen Dündar, “Daha önceden zaten tecrübe ettiğim bir şeydi. Eskişehir için güzel bir etkinlik olmuş. Devamını diliyorum. Yapılacak ralliden haberim var. Umarım gidebilirim. Net bir şey söyleyemiyorum. Benim otomobil yarışlarına zaten ilgim var. Ralli için de heyecanlıyım. Bu etkinliklerin artırılmasını istiyorum. Galiba senenin başında olmuştu. Onun haricinde Eskişehir'de hiç olmadı. Ben de ralli pilotu olmak isterdim. Her erkek çocuğun hayalidir. Simülasyon gerçekten güzeldi. Gerçeğe tamamen yakın olmasa da eğlenceli bir haz sundu bize” diye konuştu.