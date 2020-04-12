İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar

İlan edilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan sokaklar, Eskişehir’de adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İlan edilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan sokaklar, Eskişehir'de adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Son yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar dışarıdaki işlerinin ardından kendilerini eve kapattı. Boş kalan Eskişehir sokaklarında ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin belli bölgelerinde bulunan heykellere maske takılması da ilginç görüntülere sahne oldu. Sokaklarda sadece kedi ve köpekler dolaşırken, emniyet güçleri ise sokaklarda insanların olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.