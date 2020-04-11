Yasağın ardından sokaklar kedilere kaldı

İçişleri Bakanlığı karar ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağğı ilan edilmesinin ardından Eskişehir adeta sokak kedilere kaldı.

Korona virüs Covid-19 sebebiyle İçişleri Bakanlığının dün akşam yayınladığı genelge ile iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar marketlere gidip ihtiyaçlarını karşıladı. Ardından evlerine giden vatandaşlar, sokakların boş kalmasına sebep oldu. Eskişehir'in de tarihi Odunpazarı bölgesinde ise caddeler adeta kedilere kaldı. Normal zamanlarda büyük bir yoğunluk olan bölgede, kediler banklarda yatarak sıcak havanın tadını çıkardı. 2 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar normal yaşantılarına devam edecek.