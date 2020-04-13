Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok oldu

Eskişehir'de tam 15 ailenin geçimini sağladığı demir doğrama ve kaynak işlerinde kullanılan toplam 11 bin 500 lira değerindeki malzeme, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 15 saniyede çalındı.

Olay, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağının olduğu ilk gece, 71 Evler Mahallesi Mektep sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E. B. isimli işveren, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün, işlerini halledip otomobilini evinin önüne park etti. Ardından sokağa gelen bir araçtan inen kimliği belirsiz şahıslar E.B.'ye ait otomobilin içerisinde bulunan matkap, hilti gibi toplam 11 bin 500 lira değerindeki malzemeleri 15 saniyede çaldı. Sabah saatlerinden malzemelerin çalındığını anlayan E.B. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alıp incelemelerde bulundu.

“15 aile geçimini sağlıyordu”

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çalınan malzemeler ile yapılan işlerde 15 çalışanın ailesini geçindirdiği öğrenildi. Olayla birlikte işlerinden olan talihsiz çalışanlar malzemelerin bir an önce bulunmasını istiyor. Hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde olması ise adeta pes dedirtti.