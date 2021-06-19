Yasak kalktı sezon açıldı

Geçtiğimiz günlerde iç sularda sona ermesi beklenen av yasağı, Jandarma Genel Komutanlığının 81 il valilikleri ve il jandarma komutanlıklarına gönderdiği yazı ile uzatılmıştı. Duruma üzülen ve tepki gösteren amatör olta balıkçıları durumun düzeltilmesini istemiş, konuyla alakalı Eskişehir Olta Balıkçıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Yasin Başaran yasak kararının kaldırılmasını istemişti.

Alınan güncel karar ile yasak kalkarken, durumdan çok mutlu olduklarını dile getiren ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Konuyla alakalı ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, “Sezon açılmasına günler kala Jandarma Komutanlığı tarafından yayınlanan bir kararnameye istinaden iç sularda boğulma riskine karşılık riskli alanlarda balık tutmak yasaklanmıştı. Dernek olarak yaptığımız başvurular ve İhlas Haber Ajansı'na verdiğimiz röportaj sonrasında Jandarma İl Komutanlığı'mız tarafından davet edilerek gerekli açıklama yapıldı ve Eskişehir il sınırları içinde şimdi herhangi bir yasaklamanın olmadığı beyan edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ESBALDE ve olta balıkçıları olarak teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda, tüm olta balıkçıllarının giderek önem kazanan doğa ve akarsular için çevre kirliliğine özellikle dikkatini çekmek isteriz. Su kenarına giden tüm olta balıkçılarının çevre temizliği yapmasını ve fotoğraflayarak derneğimize göndermelerini rica ediyoruz. Fotoğrafları çevre bilinci için sosyal platformlarda yayınlamak ve tüm Eskişehir'in dikkatini çekmek istemekteyiz. Yasakların kalması ile birlikte yeni sezonun tüm olta balıkçılarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yasal limit ve kurallara uyarak bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Tüm olta balıkçılarına rastgele” diye yeni kararlarla açılan av sezonundan duydukları mutluluğu dile getirdi.