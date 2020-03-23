İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasak tanımayan yaşlı vatandaşın ‘bank' keyfi

Eskişehir’de meydanlar boş kalırken, yaşlı bir vatandaşın Korona virüs nedeniyle uygulanan yasağı delip bankta oturması pes dedirtti.

Eskişehir'de meydanlar boş kalırken, yaşlı bir vatandaşın Korona virüs nedeniyle uygulanan yasağı delip bankta oturması pes dedirtti.


Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir, Korona virüsten dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın gelmesine rağmen bazı yaşlılar yasağa uymadı. Birçok platformdan adeta bas bas bağırılan ‘EvdeKal' çağrılarına uymayan yaşlı vatandaşların bilinçsiz davranışları pes dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.