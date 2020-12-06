İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasakta Porsuk Çayı'nın keyfini kazlar çıkardı

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında Porsuk Çayı’ndaki kazlar renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında Porsuk Çayı'ndaki kazlar renkli görüntüler oluşturdu.


Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar hayvanlara kaldı. Sokaklarda bulunan kedi ve köpeklerin yanı sıra Porsuk Çayı'ndaki kazlar görsel şov oluşturdu. Çay üzerinde onlarca kaz güneşli havanın tadını çıkardı. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Porsuk Çayı'nın etrafı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Bunu fırsat bilen kazların objektife yansıyan görüntüleri kendisine hayran bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.