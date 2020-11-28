İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşı küçük çocukların şehir içinde dört nala yolculuğu

Eskişehir trafiğinde bir türlü önlenemeyen at arabaları, yaşı küçük çocukların adeta oyuncağı oldu.


Son günlerde Eskişehir'de çocuk sürücüler tarafından kullanılan at arabaları araç sürücülerini çileden çıkarıyor. At arabalarının yaşı küçük çocuklar tarafından sürülmesi görenleri hayrete düşürüyor. Bir nevi çocuk oyuncağına dönen at arabaları, hem trafiği hem de sert zeminden dolayı atların sağlığını tehlikeye atıyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar konuyla ilgili yetkili kurumlar tarafından önlem alınmasını istiyor. Ayrıca at arabalarını kullanan çocuklardan bazılarının virüs sürecinde maske takmamaları, yolda gördükleri kişileri durdurup sigara ve para istemeleri tedirgin ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.