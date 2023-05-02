Yaşlı adamı sopayla döverek öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'de çıkan kavgada 63 yaşındaki adamın sopayla başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan şahıs tutuklandı.

Mihalıççık ilçesi Güce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre 63 yaşındaki Ferahi K. ile 64 yaşındaki Ertuğrul A. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aralarında daha önceden kalma bir husumetin bulunan iddia edilen ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında sopayla başına darbe alan Ferahi K., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ferahi K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Ertuğrul A. ise işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.