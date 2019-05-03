Yastık Adam prömiyer yaptı

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü Esperanto Sanat tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen “Yastık Adam” adlı tiyatro oyunu Öğrenci Merkezi Salon 2016'da sanatseverlerle buluştu.

Martin McDonagh tarafından yazılan oyun, bir öykü yazarının aile içi şiddetten beslenerek yazmaya başladığı öyküleri konu alıyor. Oyun hakkında görüşlerini dile getiren Tiyatro Kulübü Başkanı Eren Selim Göl, “Oyunun metin çalışmaları 21 Aralık'ta başladı ve sahne çalışmalarıyla devam etti. Sahnedeki ekibin dışında işin arkada çok sayıda insan görev alıyor. Bugün prömiyeri yapılan oyunumuz, 4 Mayıs'ta Ege Üniversitesi'nde, 11 Mayıs'ta ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde turnede olacak. Turneler tüm kulüp için devam ediyor. Mayıs ayı boyunca oyunlarımız, birçok ilin yanında üniversitemizde de sahnelenecek” dedi.

Yönetmenliğini Berkay Demir ve Serhat Bingöl'ün yaptığı oyunda Ariel karakterini Sevnur İslamoğlu, Michael karakterini Mehmet Ali Ata, Katurian karakterini Serhat Bingöl ve Tupolski karakterini Ulaş Zal Akkaya canlandırıyor.