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Yatak odasından 55 bin TL değerinde ziynet çalan kadın yakalandı

Eskişehir’de, bir ikametten toplam değeri 55 bin TL olan ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, bir ikametten toplam değeri 55 bin TL olan ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı. 27 farklı hırsızlık suç kaydı olan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Uluönder Mahallesinde yaşandı. Şüpheli Yonca Y. (23), Ö.N.'ye ait ikametin kapı kilidi dilini düşürerek içeri girdi. Ö.N.'nin yatak odasına gelen şüpheli kadın, mücevher kutusu içerisinden toplam maddi değeri 55 bin TL olan ziynet eşyası alarak evden kaçtı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalarda, Kırıkkale doğumlu Yonca Y. olduğu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli kadın, emniyette alınan ifadesi akabinde adliyeye sevk edildi.


Öte yandan 27 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunan Yonca Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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