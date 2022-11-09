Yatırımlar ve OSB büyüme alanları görüşüldü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar ve OSB genişleme alanlarına ilişkin konularda görüşmelerde bulunuldu.

Başkan Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Bölge Müdür Yardımcısı Necdet Yürekli ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ı ziyaret ettiler.

Hedefimiz 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşmak

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli gerçekleşen ziyarette, yürütülen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin Bakan Varank'a bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak Türkiye'nin en büyük OSB'si olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu plan doğrultusunda yakında zamanda 31 milyon metrekareden 34 milyon metrekare büyüklüğe ulaştıklarını ifade etti. Başkan Küpeli sürekli artan yeni yatırım yeri talebine cevap verebilmek amacıyla, yeni gelişme alanlarının da ileriki yıllar için şimdiden hazırlandığını belirtti. Küpeli, Eskişehir sanayisinin gelişimine her zaman destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sağlamış olduğu büyük destek için teşekkürlerini iletti.

Eskişehir OSB dinamik yapısı ve yatırımları ile örnek bir OSB

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir OSB'nin dinamik yapısı, yatırımları ve sosyal projeleri ile örnek gösterilecek bir OSB olduğunu, bakanlık olarak bölgenin gelişimi her zaman desteklediklerini dile getirdi. Varank, OSB genişleme alanlarına ilişkin ise bakanlık olarak üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını, Eskişehir OSB'nin planlanan büyüklüklere ulaşması için gereken desteği her zaman vereceklerini sözlerine ekledi.