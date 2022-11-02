İhlas Haber Ajansı

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Yavru akbaşların aynı kap içerisinden mama yediği anlar görenleri gülümsetti

Eskişehir’de yavru akbaşların aynı kap içerisinden mama yediği anlar, sevimli görüntüler ortaya çıkardı.

Eskişehir'de yavru akbaşların aynı kap içerisinden mama yediği anlar, sevimli görüntüler ortaya çıkardı.


Karagözler Mahallesi'ndeki bir ikamette bakılan yavru akbaşlar aynı kap içerisinden mama yerken akbaşların yetiştiriciliğini yapan Serkan Berber cep telefonu ile o anları görüntüledi. Yaklaşık 11 yavru köpeğin yemek yediği anlar sosyal medyada paylaşılınca onlarca beğeni aldı. Gece ve gündüz olmak üzere farklı zamanlarda mamaya kavuşan yavruların sevimli halleri güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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