Yavru kedi insanlara izole şekilde uyudu

Eskişehir'de, sıcak havadan bunalan yavru kedi, kapanan bir seyyar satıcı tezgahının üzerinde kendini izole ederek uyudu.

Eskişehir'de, geçtiğimiz günlerde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla kapatılan şans oyunu seyyar bayileri, sokak hayvanlarına kaldı. Birçok bayinin şeffaf brandayla kapattığı ekmek tekneleri, kedilerin meskeni oldu. Son günlerde artan hava sıcaklığı sonrası buralarda uyuyan kediler, insanlar tarafından rahatsız edilmeden adeta deliksiz şekilde uyuyor.

Öte yandan bir yavru kedinin ise, şeffaf brandayla kapatılan bayinin içinde kendini insanlara izole ederek uyuması yüzlerde tebessüm oluşturdu.