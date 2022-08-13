Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı

Eskişehir'de bir çocuğun, market sahibinin köpeğini bir süre sevdikten sonra iş yeri önünden güpegündüz çaldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir market sahibinin yavru köpeği, geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önüne gelen 10 yaşlarındaki bir çocuk, market sahibinin yavru köpeğini fark ediyor. Ardından yavru köpekle oynayan çocuk, bir süre marketin içini ve etrafı kontrol ettikten sonra köpeği kucaklayarak marketin önünden uzaklaşıyor. Olay sonrasında köpeğin kaybolduğunu fark eden market sahibi Hakan Aydemir, motoruna atlayarak köpeğini aramaya koyuluyor. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri hayvanseverler tarafından kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Ardından köpeği çalan çocuğun arkadaşlarına ve oynadığı takımın hocasına ulaşan Aydemir, bir gün sonra köpeğine kavuştu. Çocuğun ailesinin de köpeğin getirilmesinde önemli rol oynamasının ardından Hakan Aydemir, şikayetinden vazgeçme kararı aldı.

“Hocaları da görüntüyü izleyince tanıdı”

Olay gününü anlatan Hakan Aydemir, köpeğiyle henüz bir buçuk ay önce bir araya geldiğini söyledi. Dükkânda telefonla konuşurken kaşla göz arasında köpeğinin kaybolduğunu söyleyen Aydemir, “Ben içeride telefonla konuşurken köpeğimde rutin olarak tuvaletini yapmak için dışarıya çıktı. O an diğer bakkaldan bir şeyler alan çocuk geliyor. Köpeğimi sevdikten sonra alıyor ve götürüyor. Çocuk saat 19.00 civarında geldikten sonra 19.30 gibi köpeği alıyor. O saatlerde köpeğimin içeride olmadığı gördüm. Telefonla görüşmem bittikten sonra dışarıya çıktım. Etrafa baktım ama dışarıda da yoktu. Ardından direkt kamera görüntülerine baktım. Hemen marketi birine emanet edip motorumla köpeği aramaya koyuldum. Ancak yine bulamadım. Çocuğu da bulmamız şans eseri oldu. Halı sahada arkadaşları varmış. Arkadaşları videoyu izleyip tanıdı. Kendisi bir spor kulübünde oynuyormuş. Hocaları da görüntüyü izleyince tanıdı. Ondan sonra ailesine ulaştık. Ailesi de çok yardımcı oldu. Hemen köpeğimizi bize getirdiler. İlk önce çocuktan şikayetçi olmuştuk. Ancak şikayetimi geri alacağım. Sonuçta çocuğun da kötü bir durumda kalmasını istemem” dedi.