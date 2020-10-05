Yaz aylarında yaşanan bölgesel yağışlar bal rekoltesini düşürdü

Eskişehir'in yüksek rakımlı kesimlerinde bal üretimi yapan arıcılar sezonu kapattı. Kovanlarda kış hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, bu sezon bal rekoltesinin düşmesinden dolayı, kış aylarında vatandaşların kaliteli bal bulmakta sıkıntı yaşayacaklarını söyledi.

Eskişehir'de, bu yıl bal üretimi biraz olsun yüzleri güldürse de, ülke genelinde yaz aylarında meydana gelen birçok yağış çiçek özlerini etkileyerek bal rekoltesini düşürdü. Son kez yapılan bal hasadının ardından arı kovanlarındaki hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, bal rekoltesinin düşmesiyle kaliteli balın kış mevsimlerinde çok zor bulunacağını belirtti.

"Yağışın çok olduğu bölgelerde bal rekoltesi düşerken, yağışın az olduğu bölgelerde ise rekolte arttı"

Bu yılki bal üretimi hakkında konuşan Bal Üreticisi Aysun Tuna; "Bu yılki bal üretimi yöreye göre değişiklik gösterdi. Yağışın çok olduğu bölgelerde bal rekoltesi düşerken, yağışın az olduğu bölgelerde ise rekolte arttı. Kış aylarında bal tüketimi daha çok oluyor ancak bu yılki bal üretiminin az olmasından dolayı vatandaşlar kaliteli bal bulmakta sıkıntı yaşayabilir. Ben bu yılki sezonda 850 kilogram 1 ton arasında bal sağımı gerçekleştirdim. Geçen yıl fiyat 60 liraydı, bu yıl da değişiklik olmadı. Bunun nedeni ise alım gücünün düşmesidir. Balın az olduğu dönemlerde fabrikasyon ballar, raflarda daha çok yer alıyor. Bununla ilgili biz arıcılar mücadele edemiyoruz ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, arıcılar ve bal birliklerinin bu konuda gerekli çabaları göstermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kovan başına 25 kilo bal stokunun olması lazım"

Ayrıca Tuna, arı kovanlarında yapılan kış hazırlıklarını da anlatarak, "Kovanların temizliklerini, çıtaların bakımını yaptık. Arıların yeterli bal stokları var mı? diye kontrol ettik. Eğer yeterli değilse şerbetleme yapıyoruz çünkü kovan başına 25 kilo bal stokunun olması lazım. Ayrıca yaz aylarında arıların kovanlara giriş delikleri tamamen açıkken, şuanda daraltma yaptık. Kovanların kış ayından etkilenmemesi için de yerden yaklaşık 50 santimetre yükselttik" dedi.