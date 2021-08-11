Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri

Türk kahvesi, yaz aylarında popülaritesini aromalı kahvelere bırakıyor. Sıcak havalarda rahat içimiyle tercih edilen Osmanlı ve dibek kahveleri, son zamanlarda çok talep görüyor. Kuru kahve dükkânlarında sıklıkla sorulan Osmanlı ve dibek kahveleri soğuk süt ile kısık ateşte pişirildiği takdirde yaz aylarında rahatlatıcı bir lezzet haline geliyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında Osmanlı ve dibek kahvelerine yoğun talep olduğunu belirten Sebahattin Küçük, lezzetli kahve hazırlamanın sırrını da anlattı. Uzun yıllardır kuru kahve satışı yapan Sebahattin Küçük, Osmanlı ve dibek kahvelerinin soğuk süt ile kısık ateşte hazırlanması gerektiğini belirterek, “Yaz aylarında genel olarak aromalı kahveler tercih ediliyor. Osmanlı ve dibek kahveleri daha çok tüketiliyor. Normal kahveye göre daha hafif oluyor. İçimleri daha yumuşak olduğu için talep görüyor. Gençlerin tercihi genelde normal kahveye göre dibek ve Osmanlı kahveleri oluyor. Bu kahveleri hazırlarken en iyi lezzeti almak isteyenler mutlaka sütle hazırlamalılar. Normal Türk kahvesi gibi hazırlanır. Türk kahvesi soğuk su ve kısık ateşle hazırlanır. Osmanlı ve dibek kahveleri ise soğuk süt ile kısık ateşte pişirilir. Hızlı ateşte yapılan kahve haşlanır ve lezzetini vermez” ifadelerini kullandı.