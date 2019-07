Yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı 'dondurmalı irmik helvası'

Yaz aylarının sıcak günlerinin iyice kendini hissettirmesiyle birlikte vatandaşların dondurma ve soğuk içeceklere rağbeti de arttı. Bunun yanında irmik helvası ile dondurmanın hem serinleten hem de tatlı ihtiyacını gideren uyumu, sıcaklıkların yükseldiği son günlerde vatandaşların beğenisini kazanıyor.

"Atalardan kalan bir lezzet"

İşletme sahibi Cevher Mahmutlar, lezzeti ilk kez deneyenlerin bir daha vazgeçmediğini söyleyerek dondurma ile irmik helvasının uyumunun vatandaştan tam not aldığını ifade etti. İki lezzetin hafif uyumundan memnun kalan müşterilerinin bu lezzetin bağımlısı olduğunu söyleyen Mahmutlar, "Dededen bu yana ben küçüklükten beri aşçılıkla uğraşıyordum, beyin ameliyatından sonra bıraktım mesleği. Hanım da dedi ki 'bu güzel helvayı yap, herkes yesin.' Bu da dedemden kaldığı için bana miras, köyümüzde, İnegöl'de bir cenaze bir mevlit olduğu zaman dedem hemen kollarını sıyırır alırdı her şeyi yapardı ben de yanında kalırdım o zaman. Ondan görerek öğrendim. Yani bunu bana hiç kimse öğretmedi sadece dedemden kalan bir şey bu. Atalardan kalan bir lezzet" dedi.

"Bir defa yiyen bağımlısı olur"

Müşteriyi kazanarak işini yaptığından bahseden Mahmutlar, "Sırf süt ve tereyağı, başka bir şey yok. Benden bir sefer yiyene ben her zaman şunu söylüyorum; bağımlısı olur. Çünkü neden her şeyin doğrusu. Müşteriyi kandırarak değil onu kazanarak yapacaksın. 'Oğlan istedi, kızım istedi ta oradan buraya geliyoruz' diyorlar. Her şeyin başında doğruluk. Önemli olan o. Az iş yap çok öz yap temiz yap, herkes seni ansın, senden alsın. Kandırırsın bir kere kazanırsın ama gönül kazanırsan her yönden hep kazanırsın. Dükkanın içinde ne koyduğumu ne yaptığımı her şeyi görerek, insanların gözünün önünde, kandırarak değil, göstererek. Su yerine süt, margarin yerine tereyağı. Şeker işte çuvallar burada, her şey ortada. Zaten o olduktan sonra her zaman kazanırsın. Bir de caminin dibindeyiz böyle mevlitler oluyor, cenazeler oluyor, onlara da paketler yapıyoruz. Halk tarafından da burada yaklaşık 6'ncı seneye girdik. Herkesin gözdesi olduk. İnsanlar diyorlar ki biz bu lezzeti evimizde yapamıyoruz, olmuyor. Ama senden olunca diyorlar hanımlar kurtulduk diyor beyler de gelip alıyorlar" şeklinde konuştu.

"Allah'ın 99 ismiyle helvamı kavuruyorum"

Gelen her müşterisini farklı dualar ile uğurladığını belirten Mahmutlar, "Bu lezzeti Türkiye çapında başka hazırlayanlar da var. Eskişehir'de bizden sonra açan iki yer daha vardı, oraya giden müşterilerim oralarda da yedik ama biz senin lezzetini seviyoruz dedikleri zaman mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Benim en büyük avantajım şu, Allah'ın 99 ismiyle helvamı kavuruyorum. Sütle şekeri dökerken şunu söylüyorum Rabbim şekerim beyaz, sütüm de bembeyaz, benim kazanımdan bir kaşık helva yiyenin ne olursun günah defteri de süt gibi olsun beyaz" dedi.