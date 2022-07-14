Yaz dönemi eğitimlerine 815 genç kayıt oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde, yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 27 farklı branştaki eğitimler için 815 genç kayıt yaptırırken, eğitimler 18 Temmuz'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek yaz dönemi eğitimleri için kayıtlar, online olarak tamamlandı. Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimler arasında gençler için birçok seçenek sunulurken, yaz dönemi eğitimlerine 815 genç kayıt yaptırdı.

19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek eğitimler arasında ilkyardım, AFAD - Afet Farkındalık Eğitimi, iletişim - takım çalışması, iletişim - motivasyon, büyükler için oyun atölyesi, yazarlık, lojistik ve planlama, Japonca A-1, finansal yazılım), kağıt takı, fotoğrafçılık, (fotoğraf makinesi zorunlu), grafik tasarım (bilgisayar zorunlu), nefes eğitimi, tango, web yazılım (bilgisayar zorunlu), American English Speaking Club C1-C2, İngilizce Grammer B1-B2, İngilizce Speaking/Listening B1-B2, bağlama, fitness, pilates, akıl ve zeka oyunları (9-16 yaş), işaret dili (14 -20 yaş), tango (14 - 20 YAŞ ve 18 yaş altı ebeveyn ile), duygu atölyesi (9-16 YAŞ), zumba ve tekvando (9-16 yaş) yer alıyor.

17-35 yaş arası katılımcıların yararlanacağı eğitimler yaz dönemi boyunca devam edecek.