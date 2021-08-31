Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde boyun tutulmasına dikkat

Berrin Akpınar, boyun tutulmasının sebeplerinden bahsederken özellikle klima kullanımının tutulmayı kolaylaştıran faktörlerin başında geldiğine dikkat çekti.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Berrin Akpınar, boyun tutulmasının sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuştu. Özellikle yaz aylarında klima kullanımının boyun tutulmasına neden olan faktörlerin başında geldiğine değinen Akpınar, bu rahatsızlıktan korunmak için 10 etkili öneride bulundu.

“Boyun tutulması kasların aşırı gerilmesi ile oluşur”

Boyun tutulmasının nasıl meydana geldiğini anlatan Berrin Akpınar, bu rahatsızlığın yaşam kalitesini önemli derecede etkilediğini aktardı. Boyun tutulmasına neden olan faktörler hakkında konuşan Akpınar, “Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilen, genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur. Genellikle boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebepleri vardır. Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır” dedi.

“Boyun tutulmalarını hafife almayın”

Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Berrin Akpınar, üç günden uzun süren boyun tutulmalarında bir uzmana başvurulmasını önerdi. Akpınar, konuyla ilgili olarak, “Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir. Ancak basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemler varsa tedavi biraz daha zor olabilir ve zaman alabilir. Bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gereklidir” ifadelerini kullandı.

Boyun tutulmalarından 10 etkili yöntem ile korunmanın yollarını anlattı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmalarından korunmak için 10 basit ve etkili yöntemi şöyle açıkladı:

“Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının, mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Fazla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgâh başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken telefonu boynunuzla omzunuz arasına sıkıştırmayın. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şart ve koşullarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün ve boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın.”