Yavaş yavaş yaz aylarına girilmesine rağmen Eskişehir'de dışarı çıkan vatandaşlar kışlık mont ve kabanlarla dolaşırken, Hıdırellez gelmesine rağmen yaz ayının hala gelmediğini söyledi.

Eskişehir'de mayıs ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen vatandaşlar hala kışlık mont ve kabanlarını üzerlerine giymeden dışarı çıkamıyor. Birkaç gündür yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan kent merkezinde vatandaşların kışlık kıyafetlerle dışarıda dolaştığı görüldü. Vatandaşlar, hava değişimlerinden olumsuz etkilenmemek için yaz aylarının başlangıcı olan mayıs ayında mont ve benzeri kalın giysiler giyerek tedbiri elden bırakmadığını dile getirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hamamyolu Caddesi'nde alışveriş yapmaya çıkan Nur Kaya, soğuk havaların devam etmesinden dolayı evlerinde hala kombilerin yandığını ifade ederek, “Havalar hala soğuk. Mayıs ayı gelmesine rağmen yaz gelmedi. Haziran gelmeden yaz gelmiyor. Eskişehir'in havası böyle. Soğuktan dolayı evlerimizde kombilerimiz yanmaya devam ediyor. Hıdırellez geldi ama yaz hala gelmedi. Geçen yıllarda böyle değildi. Mevsimler değişiyor artık. Çocuklarımız olduğu için evlerde kombileri hala yanıyor. Dışarı mont giyip çıkıyoruz. Kışlık kıyafetleri hala üzerimizden çıkaramadık” diye konuştu.

“Yaz mevsimi kışa, kış da yaza karıştı”

Simitçi esnafı Elvan Dönmez ise mevsimlerin küresel ısınmadan dolayı değişime uğradığından bahsederek, yaz ve kış aylarının birbirine karıştığını söyledi. Vatandaşların mayıs ayında kalın mont ve kabanlarla dolaşmasının normal olmadığını vurgulayarak, “Ben 50 yaşındayım. Çocukluğumda sonbahar ve ilkbahar dönemleri olurdu. Şimdi onları artık göremiyoruz. Küresel ısınmadan dolayı mevsimler değişmeye başladı. Yaz mevsimi kışa, kış ayı da yaza karıştı. Mayıs ayında hala kalın montlarla, kabanlarla geziyor olmamız normal bir şey değil. Bu soğuk havalardan biz de etkileniyoruz. Sıcak olduğu zaman bizim işlerimiz daha çok oluyor. Vücutlarımız yaz-kış birbirine karışınca bu duruma alışamıyor. İnsanlar olarak hassas bünyelere sahibiz. İnsanın bünyesi bu hava değişikliklerine alışamadığı için çabuk hastalanabiliyor” ifadelerini kullandı.