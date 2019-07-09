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Yaz Okulu Kur'an kursları arasında Camiler Arası Halı Futbol Turnuvası

Odunpazarı Müftülüğü tarafından Yaz Okulu Kur’an kursları arasında Camiler Arası Halı Futbol Turnuvası düzenlendi.

Odunpazarı Müftülüğü tarafından Yaz Okulu Kur'an kursları arasında Camiler Arası Halı Futbol Turnuvası düzenlendi.


Her yıl düzenli olarak tertip edilen turnuvaya bu yıl 2006 ile 2009 arasında doğan öğrencilerin yer aldığı 9 takım katıldı. Çeşitli camilerde açılmış kursların takımlarının yer aldığı turnuva, Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır'in vuruşu ile başladı. Büyükdere mahallesindeki bir halı spor tesislerinde düzenlenen turnuvanın ilk maçlarında takımlar kıyasıya bir mücadele yaptılar.


Organizasyonu üstlenen Odunpazarı Müftülüğü görevlisi Ali Demir, kurs öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı ve birbirleri ile kaynaşmasına büyük katkı sağlayacak turnuvanın iki hafta süreceğini ve final maçı sonrası tamamlanacağını belirtti.

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