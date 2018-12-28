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Yazar Ayşe Gül'ün ‘'Eylül Değil Sevgisizlik Üşütür'' adlı ilk anı öykü kitabı yayınlandı

Eskişehirli yazar Ayşe Gül’ün ‘’Eylül Değil Sevgisizlik Üşütür’’ adlı ilk anı öykü kitabı yayınlandı.

Eskişehirli yazar Ayşe Gül'ün ‘'Eylül Değil Sevgisizlik Üşütür'' adlı ilk anı öykü kitabı yayınlandı.


Kitabı ile ilgili bilgi veren Gül, kişide biriken deneyimlerin, kimi insanda doygunluk duygusu oluşturduğunu belirtti. Eskişehirli yazar Ayşe Gül, ‘'Anı öykü kitabım, 119 sayfadır. Kitap yamak, bir iç dökümdür. Sevgi dokunmaktır. Anı öykü kitabımı yazmak, hayata tutunmamı sağlayan ince bir halat oldu. Sevgi, öfkeden güçlüdür. Sevgi unutulunca yerini öfke, şiddet, giderek nefret alıyor. Hep bekliyoruz, bir gün içimizin sevgiyle dolacağını zannediyoruz. Sevmek, insanı manen zenginleştiren en güzel duygudur. Bir gün raftan indirdiğim birkaç yazıyı, parkinson hastası bir arkadaşıma okuttum. Baktım çok eğleniyor, bazen de içleniyor, gizli gizli gözyaşlarını siliyor. Duygulandım ve duygu insana has bir meleke diye düşündüm. Arkadaşımın olumlu tepkilerini görünce, birkaç insanı bulunduğu ortamdan çıkartabilsem bile değer dedim. Bu kitabımı yazma, ondan sonra oluştu. Eylül sadece üşüdüğüm yalnızlıkları barındırmadı. İşe girişim, aşık oluşum, okula başlamam, çoğaldığım zamanlardı. En koyu yalnızlığımı, bebeğimi kaybettiğimde yaşadım. En çok da o zaman üşüdüm. Anı öykü kitabım yayınlanarak, Eskişehir edebiyatına eser kazandırılmasına katkıda bulundum'' diye ifade etti.

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