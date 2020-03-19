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Yazı beklerken yine kar sürprizi

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala, Eskişehir’de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala, Eskişehir'de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.


Eskişehir'de 3 gün önce yağmaya başlayan kar yağışı, bugün de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış soğuk havayı da beraberinde getirdi. Araçlar trafikte kontrollü seyrederken, meteorolojik verilere göre kar yağışının 1 hafta içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

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