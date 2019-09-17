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Yazılıkaya Rotary Kulübünden Başkan Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yazılıkaya Rotary Kulübü Başkanı ve temsilcileri ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Yazılıkaya Rotary Kulübü Başkanı Ayşegül Ünügür, Başkan Kurt ile kulüp faaliyetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yazılıkaya Rotary Kulübü Başkanı Ünügür, kulübün topluma faydalı bir kulüp olarak hizmet verdiklerini ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kurt da Yazılıkaya Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıfların önemine değinen Başkan Kurt, Yazılıkaya Rotary Kulübü ile her zaman iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

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