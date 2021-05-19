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Yazın müjdecisi leylekler objektiflere poz verdi

Eskişehir’in İnönü ilçesi kırsalında sürü halinde objektiflere yansıyan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in İnönü ilçesi kırsalında sürü halinde objektiflere yansıyan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.


Yaz aylarına sayılı günler kala sürüler halinde göç eden leylekler Türkiye'de de görülmeye başladı. Güney Yarım Küre'de kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle her yıl baharın sonunda Kuzey Yarım Küre'ye göç eden uzun gagaların göç yolları üzerinde Türkiye'de bulunuyor. Göç esnasında Eskişehir'in İnönü ilçesinde görülen leylek sürüsü objektiflere verdiği pozlarla renkli görüntülere sahne oldu. Kırsalda uçan ve belli aralıklarla duraklayan leylekler ilçede güzel manzara oluşturdu.

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