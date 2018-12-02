Yeditepe öğrencileri Kazım Kurt'u ziyaret etti

Son olarak Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri Odunpazarı Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Kazım Kurt'tan belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Barış Gençer Baykan ile birlikte 45 öğrenci katıldı. Öğrencilere Odunpazarı Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı ve halkçı bir anlayış ile yönettiklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal yardım projesi olan Halk Market ve Aşevi'ni anlatan Başkan Kurt, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşmamız gerekiyordu. Bunu, onların onurunu kırmadan yapmak istedik. Bu yüzden Halk Marketi açtık. Birimlerimiz gerekli çalışmaları, tespitleri yaptı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Halk Kart verdik. Şimdi ihtiyaç duydukları gıda ve tüketim maddelerini Halk Market'ten alabiliyorlar. Aşevini büyüttük. Her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek veriyoruz. Sosyal yardımlarda prensibimiz ‘sağ elin verdiğini sol el görmesin' sözü oldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğunda yanında olmak bizi mutlu ediyor” dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade eden Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Barış Gençer Baykan, kendilerini misafir ettiği ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.