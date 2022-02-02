Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan kurye ve depo çalışanlarının başlattığı eylem sürüyor. Yaptıkları işin asgari ücret seviyelerini hak etmediğini söyleyen Murat Karataş, “Bu iş 4 bin 253 liraya yapılmaz. Motosikletli kuryelik tehlikeli bir iş, bize 5 bin veya 5 bin 500 lira gibi bir para verecekler ki bu işi yapabilelim. Geçen ay zaten 5 bin 500 lira maaş aldım. Devlet bana bin 300 lira fark vermesine rağmen o farkı bile vermediler. Yaptığım mesai de aynı, götürdüğüm paket sayısı da aynı. Geçen aya kıyasla Ocak ayında verdiği çok komik bir rakam oluyor. Biz arkadaşlarla birlikte 5 bin 500 lira para istiyoruz. Bu işin hakkı 5 bin 500 lira diyoruz. Mesaimiz ve primimiz hariç” ifadelerini kullandı.

“Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor”

Benzer iş yapan diğer firmalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Mustafa Yazgan ise, maaş konusunda oyalandıklarını savundu. İş bırakma eylemleri doğrultusunda sistemin kapalı olduğunu söyleyen Yazgan, “Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor. Diğer firmalar yılbaşı girmeden zam yaptı. Oralarda hiçbir ayaklanma olmadı. Yemek Sepeti bizi 1 aydır bekletiyor. Zam oranları 15 Ocak'ta açıklanacak dediler. Hiç kimse açıklamadı. Ay sonu geldiğinde hala açıklanmamıştı. En sonunda bize mail yoluyla eski maaşımıza yüzde 32 zam yapacaklarını söylediler” dedi.

“Halk olarak onlara borcumuz var”

Gerek pandemi gerek kış koşullarında birçok insanın imdadına yetişen kuryelere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirten DİSK Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Özçelik, halktan destek istedi. Özçelik, “Yemek Sepeti'nde yaşanan olaylar şirketin, çalışanlarının ücret politikasını korumamasından dolayı çıkıyor. Daha önceki dönemde asgari ücretin 800 ile bin lira üzerinde, sabit maaşa ilave paket başına ücret veriyorlardı. 'Yeni asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam yapacağız' vaatleriyle düne kadar beklettiler. Daha sonra gayet lakayt şekilde ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını belirten mail iletiyorlar. Buna istinaden arkadaşlar kontak kapatarak tepkilerini dile getiriyorlar. Biz DİSK Nakliyat İş Sendikası olarak üyelerimizin yanındayız. Birçok insanın kapısına kadar ürünlerini götürüp bir nevi amme hizmeti de yapıyorlar. Dolayısıyla halk olarak onlara borcumuz var. Herkesten destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz”

Karşılarında muhatap olacak bir yönetici bulamadıklarını ileri süren Recep Başlak ise, kendilerine karşı olan yaklaşımdan memnun olmadıklarını söyledi. Patrondan ziyade yönetici tavrı istediklerini ifade eden Başlak, şunları söyledi:

“Biz garanti olan ve yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz. Daha farklı bir talebimiz yok zaten, olmayacak da. Biz mahalle kıyısında bir esnaf değiliz. Biz Yemek Sepeti'nin, Banabi'nin çalışanlarıyız. Biz bu doğrultuda yaklaşılmasını istiyoruz. 'Masaya oturalım' dedik, 'biz giyer, çıkarız' dediler. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu yöneticinin söyleyeceği bir şey değil. Biz karşımıza gerçekten bir yönetici istiyoruz. Biz karşımızda patron istemiyoruz.”

“Maaş gününden 1 gün önce zam açıklaması yapıldı”

Ocak ayı boyunca zam konusunda yetkililerin kendilerini oyaladıklarını iddia eden Serhat Gürcan da, “Bir aydır biz burada çalışıyor olmamıza rağmen maaş hiçbir şekilde açıklanmadı. Yani maaş gününden 1 gün önce zam açıklaması yapıldı. Biz aslında buna kırıldık. Bu şartlar altında çalışmak istemiyoruz” dedi.