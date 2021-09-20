Yemeklerini yangından sağ kurtulan hayvanlarla paylaştı

Eskişehir'den bir grup orman işçisi, ormanlık alanın büyük bir bölümü yanan Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Burada yanan alana tekrar fidan dikimi için çalışmalarda bulunan orman işçileri, küle dönmüş ağaçlar arasında yangından sağ kurtulan bazı hayvanları besledi. Öğle yemeği yedikleri sırada oradan geçen kaplumbağaya yanlarında bulunan su, ekmek ve domatesten veren işçiler, bu anları cep telefonları ile kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşçilerin, yaptıkları beslemeden ötürü oldukça mutlu oldukları gözlendi.