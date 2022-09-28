Yeni akademik yılın ilk gününde öğrencilerin belirlediği menü servis edilecek

Anadolu Üniversitesi, ‘Menüyü Sen Belirle' anketi ile öğle yemeği menüsünü öğrencilerin tercihine sundu.

Türk yükseköğretim sisteminde birçok alanda öncü çalışmalara imza atan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu geniş olanaklarla başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenci dostu fiyatlarla üç öğün, beseleyici menüler sunan Anadolu Üniversitesi, yemekhane hizmetlerinde öğrencilerini memnun edecek bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yeni akademik yılın başlangıcı için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen “Menüyü Sen Belirle” anketiyle, öğle yemeği menüsü öğrencilerin tercihine sunuldu. Keyifli ve eğlenceli paylaşımlarla gerçekleşen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, yeni akademik yılın açılışı olan 3 Ekim Pazartesi günü servis edilecek. Öğrencilerin oylamasına sunulan anket Anadolu Üniversitesinin resmi Instagram adresinden paylaşıldı.

“Bu yıl içerisinde her ayın ilk gününün menüsünü öğrencilerimiz belirleyecek”

Uygulamaya ilişkin görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Akademik yıl açılışında öğrencilerimizin belirleyeceği bir menü ile onlarla tekrar bir araya gelmeyi istedik. Bu yıl içerisinde her ayın ilk gününün menüsünü öğrencilerimiz belirleyecek ve biz de onlarla bir araya gelerek istek ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemiş olacağız. Tüm öğrencilerimize verimli, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.” dedi.

Temizlik ve hijyen standartlarına uyulması en önemli konuların başında geliyor

Öğrenci ve personel yemekhaneleri ile Anadolu Üniversitesi tüm öğrenci ve personeline yıl boyunca kaliteli ve hijyenik bir şekilde hizmet veriyor. Tüm çalışanların yüksek titizlik ve özenle çalıştığı yemekhanelerde üretim ve servis aşamalarının tümünde uluslararası temizlik ve hijyen standartlarına uygun hizmet sunuluyor.

Modern tesislerde lezzetli ve kaliteli yemekler sunuluyor

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere pek çok kurumda olmayan üç öğün yemek servisi ile de öğrencilerin ucuz bir şekilde sağlıklı beslenmesini önemseyen Anadolu Üniversitesi, yemek içeriklerinde sunulan kaliteli ürünlerden ödün vermiyor. Deneyimli aşçı kadrosuyla her gün lezzetli yemeklerin sunulduğu yemekhaneler, Anadolu Üniversitesini bu alanda da gururlandırıyor. Bunların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi ile öğrencilerin ve personelin yemek hizmeti talepleri karşılanıyor. Merkezin modern tesislerinde uluslararası hijyen standartlarına uygun olarak üretim sağlanırken Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı beslenme piramidine uygun şekilde besleyici değeri yüksek menüler üretiliyor. Merkezdeki tüm üretim süreci ise gıda üretim mühendislerinin kontrol ve denetimleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Vejetaryenler ve çölyak hastaları da unutulmuyor

Vejetaryen bireyler için de ayrı bir menü oluşturulan yemekhanelerde günlük ya da haftalık otomasyonlarla dileyen herkes öğle menüsünde vejetaryen yemeklerden faydalanabiliyor. Glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastası öğrenciler ve personel ise yemekhane müdürlüğüne başvuruda bulunarak kendilerine özel glüten içermeyen gıdalardan çıkarılan menüden yararlanabiliyor.