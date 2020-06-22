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Yeni alınan kararlar işletmecilere tebliğ edildi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki işletmecilere, Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni alınan kararlar tebliğ edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki işletmecilere, Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni alınan kararlar tebliğ edildi.


Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları yetkililer mahalle kahvelerine ve muhtarlara tebliğ etti. Seyitgazi İlçesinde bulunan 51 mahalleyi dolaşan jandarma ve sağlık ekipleri, 81 ilde uygulamaya alınacak maskesiz sokağa çıkma kararını tebliğine başladı. Bunun yanında sağlık ekipleri umumi açık bulunan işyerlerinde hijyen denetimi yaparak, işyerlerini alınan tedbir kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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