Yeni Doğan ekibi prematüre doğan bebekler ve aileleri ile kutlama yaptı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen prematüre bebekler için bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Prematüre Günü sebebi ile hastanenin Yeni Doğan ekibi, prematüre doğan bebekler ve aileleri ile bir araya geldi. Ekip üyeleri, bebekler ve aileleri ile birlikte pasta kesip gün dolayısı ile kutlama yaptılar. Hastane ekibinin büyük çabası ile zorlu bir mücadelenin ardından hayata tutunan ve büyüyen bebekler ile aileleri, kutlama sebebi ile büyük mutluluk yaşadılar.