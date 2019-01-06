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Yeni dönem step aerobik kayıtları başlıyor

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı yaşam için çalışmalarına devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü step aerobik akşam gruplarının yeni dönem ön kayıtları, 7 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Asıl kayıtların ön kayıt sırasına göre yapılacağı step aerobik akşam gruplarında son kayıt günü ise 11 Ocak Cuma olarak belirlendi. Katılımın ücretsiz olduğu step aerobik sabah, öğle ve akşam gruplarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası (Türk Telekom Binası) 6. katta yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Step aerobik akşam grupları için bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 222 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

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