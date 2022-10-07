Yeni eğitim öğretim sezonunun başlaması ikinci el kitap pazarını canlandırdı

Yeni eğitim öğretim sezonun başlaması ile ikinci el kitap piyasasının hızlandığını belirten Eskişehirli sahaf Baran Güven, “Türkiye'de kitap fiyatları yurtdışına göre daha ekonomik fakat pandemi sonrası kitaplara olan rağbet giderek azaldı” dedi.

Babasından devraldığı mesleği ile Eskişehir'de senelerdir sahaflık yapan Baran Güven, eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte ikinci el kitap piyasasının hızlandığını ifade etti. Test kitaplarına göre roman satışlarının daha fazla olduğunu belirten esnaf Güven, insanların ilk tercihlerinin kesinlikle sıfır kitaplar olmadığına da vurgu yaptı. İkinci el kitap pazarı sayesinde işletmesini ayakta tutabildiklerini anlatan Güven, “Önceki yıllara nazaran hem okuyucu sayısı çok düştü hem de kitap tüketimi azaldı” dedi.

“Türkiye'de kitap fiyatları yurtdışına göre daha ekonomik”

“İkinci el roman fiyatları, alım gücünün epey altında kalıyor” diyen Güven, “Türkiye'de kitap fiyatları, yurtdışına göre daha ekonomik fakat pandemi sonrası kitaplara olan rağbet giderek azaldı. Tabi ki dönem dönem bu denge değişebiliyor. Mesela, KPSS ve YKS tarihleri yaklaştığında çok yoğun oluyoruz. Şimdi ise yeni bir sezona başladık ve insanlar bir sonraki sene için yeni sınav hazırlıklarına başladı. Kitapçılar için normalde eylül ve ekim gibi sezon biter fakat sonrasında ise insanlar branşlarına ve hedeflerine göre test kitapları almaya devam eder” şeklinde konuştu.

“Takas etme veya tekrar satma şansımız oluyor”

Kahve dökülmüş veya yaprakları hasarlı kitapların pek tercih edilmediğini aktaran genç kitapsever Elveda Nur Tanır (17), “Bir lise öğrencisi olarak ikinci el kitap almak daha maliyetli oluyor. Özellikle uygun fiyattaki Dünya Klasikleri ve çok çözülmemiş test kitaplarını bulduğumda kaçırmamaya çalışıyorum. Eskişehir'de üç üniversite olduğu için aslında kitap konusunda çok şanslıyız. Çünkü farklı türlerde ikinci el kitaplar ile karşılaşabiliyorum ve bunları okuduktan sonra tekrar takas etme veya satma şansımız oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.