Yeni ev almak yerine oturdukları evi yeniletiyorlar

Eskişehir'de boya ve tamirat işletmesinde çalışan Muhammed Ali, yükselen yeni ev fiyatları sebebiyle vatandaşların yeni ev almak yerine hâlihazırda oturduğu daireyi yeniletmeye başladığını belirtti.

Eskişehir'de sıfır ev almak isteyen vatandaşlar yaşadığı mevcut daireyi yenileme dönemine girdi. Dairelerinde banyo ve mutfak yenilenmesi, duşa kabin taktırma, parke ve boya işleri yaptırmanın maliyeti 1+1 ev için 100 bin lirayı bulurken, oda sayının artmasıyla yapılan işin maliyeti de artıyor. Eskişehir'de ev içi boya ve tamirat işi yapan işletmede çalışan 20 yaşındaki Muhammed Ali, vatandaşların bütçelerine göre ikinci kalite seramik ve mermerlere yöneldiğini dile getirdi. Kent merkezinde veya dışında oturan vatandaşların yeni ev almaya yönelik harcayacağı paradan daha az miktarda ev içi tadilat yaptırdığını ifade eden Ali, tamirat işlerini yaparken dairenin orijinal halinin bozulmaması gerektiğine de dikkat çekti.

"Müşterilerimizin tercihleri değişmiş durumda"

Ev içi tadilatına geçen seneye göre rağbetin düştüğünü söyleyen Muhammed Ali, “Geçen yıl bu zamanlarda iş yoğunluğu çok fazlaydı. Şimdi ise fiyatlardan dolayı işler biraz azaldı. Geçtiğimiz yıl vatandaşlar beğendiği tarzda ev tadilat işini yaptırıyordu. Bu sene ise bütçesine göre yaptırıyorlar. Fiyatları iyice araştırıyorlar. Vatandaşlar banyo, mutfak yenilenmesi ve boya değişim işleri için geliyorlar. Yeni sezon için çıkan modellerimiz mevcut. Vatandaşlar seramik desenli mermerleri, kaymaz mat seramikleri seçiyorlar. İkinci kalite ve defolu ürünlere de biraz fazla rağbet var. Fiyatlar uygun olduğundan dolayı müşterilerimizin tercihleri değişmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi de sona erdi. Bu nedenle beklemede olan kararsız vatandaşların da işlerimize ilgi göstermesini ve işlerimizin artmasını bekliyoruz" dedi.

“Evin oda sayısına göre maliyet azalabiliyor veya artabiliyor”

Bir evde banyonun tamamen yenilenmesinin 50 bin lirayı geçtiğini vurgulayan Ali, mutfak yenilenmesinde tezgâh mermeri ve dolap içinde ise fiyatları 35-40 bin lira arasında değiştiğini belirtti. İnsanların ev içi tadilata yönelmesinin nedenlerinden birinin de yeni ev alamaması olduğunu söyleyen Ali, “Sıfır ev fiyatları 1,5-2 milyon lira civarında. Eskişehir'de merkezi semtte oturan biri evini satıp üstüne para eklemek yerine evin içini yeniletmeyi düşünüyor. Ev içinde tadilat işleri sıfır ev almaya kıyasla arttı. Kendi yaşadığı mevcut evi satıp aynı mahallede daha yeni bir ev almayı düşünenler daha makul bir para harcayarak ev içi tadilata yöneliyor. Orta kalitede bir evi tamamen yenilemenin maliyeti 250 ila 400 bin lira civarında. Evin oda sayısına göre maliyet azalabiliyor, artabiliyor. Mesela 1+1 dairenin iç yenilenmesi yaklaşık 100 bin lirayı buluyor. Ev içi yenilemede boya, badana, parke, seramik, elektrik ve su tesisatı, mutfak ve banyo dolabı, duşa kabin tadilatı yapılıyor” diye konuştu.

Tadilat yapılırken imara aykırı işlemlerin yapılmamasının altını da çizen Ali, şöyle konuştu:

“Çünkü evin içinin biraz daha ferahlığa kavuşması için duvar kırmamaya ve kolonlara zarar vermemeye çalışıyoruz. Binanın havalandırma boşluklarını koruyoruz. Havalandırma kapatılırsa tüm binanın içine rahatsız edici kokular girebilir. Bunlara özen gösterilmesi gerekiyor. Hem ev sahibine hem bina sakinlerine sıkıntı vermeden çalışmalarımızı yapıyoruz.”