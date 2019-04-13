Yeni Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciliği ve Yasama Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” konferansı Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu'nun açılış konuşması yaptığı konferansta, yeni hükümet sisteminde yasama ve denetim faaliyetlerinin işleyişine dair sunumlar gerçekleştirildi.

“Üniversiteler bu konularda tartışmaların en tarafsız olarak yapıldığı yerlerdir.”

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, açılış konuşmasında, “Buradaki amacımız güncel konuları tartışma ortamının dışında tutmadan, karşılıklı konuşarak bilgi alışverişi yapmak. Bizim öğrencilik dönemlerimizde de farklı güncel konular vardı, bunları tartışma ortamında tutarak geliştirebiliyorduk. Aksi takdirde ne söyleniyorsa kabul etmiş sayılırız. Bu gibi konuları tartışmak için en güzel ortamlar ise üniversitelerin fakülteleri, enstitüleridir. Diğer kurumlar kendi açılarından, kendi lehlerine olabilecek açıklamalar yaparken akademiler bu gibi konularda tartışmaların en tarafsız olarak yapıldığı yerler olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bundan 10 yıl sonra uygulayıcılık vazifesini sizlere teslim edeceğiz.”

Üniversitelerin üstlendiği en önemli görevlerden birisinin öğrencilerin önemli tartışmalardan haberdar olması olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Çomaklı şöyle konuştu:

“Özellikle işin içinde olan uzmanlarımızın görüşlerini alarak öğrencilerin bu gibi meselelerden haberdar olmasını sağlamak üniversitelerin görevleri arasında yer alıyor. Bizler herhangi bir duyumla hareket etmeden, işin uygulayıcıları veya bu işin içinde bulunan insanlarla doğrudan irtibata geçeriz. Teoriyi okuruz, ama uygulamadan da vazgeçmeyiz. Bundan 10 yıl sonra uygulayıcılık vazifesini sizlere teslim edeceğiz. Eğer siz bugünden bizim teslim edeceğimiz sistemin iyi-kötü yahut olumlu-olumsuz yanlarını bilmezseniz sizlere teslim edeceğimiz devletimizi ve neslimizi daha ileriye sağlıklı bir şekilde götüremezsiniz. Bundan dolayı sizlerin eğitim seviyesi ve entelektüel seviyesi oldukça yüksek olmalı. Bu bizler için çok önemli.”

“Devlet yönetimine ilişkin sistemler değişmez değildir.”

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu ise konuşmasında, “Ülkemiz “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırdığımız yeni bir hüküm sistemine geçmiştir. Ülkemiz için yeni bir sistem olması dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencilerimize faydalı olacağını düşünerek Rektörümüz himayesinde böyle bir eğitim programı planlandık” dedi.

Uslu sözlerinin devamında sistem değişikliklerinin amacına vurgu yaparak, “Kuşkusuz devlet yönetimine ilişkin sistemler değişmez değildir. Bir süre uygulandıktan sonra daha iyi olanlarla değiştirilmektedir. 1876 yılındaki Kanun-i Esasi'de 1909 yılında yapılan bir değişiklik ile parlamenter sisteme geçmiştik. Dolayısıyla ülkemizde parlamenter sistem adına 110 yıllık bir süre geçmiş. Karma Hükümet sistemlerinin uygulanmasından sonra son olarak parlamenter hükümet sisteminde karar kılmış olarak devam ettik ve 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle güçler ayrılığının önemine son derece vurgu yapan ve başkanlık sisteminin bir örneği olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik” ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında Yasama Uzmanı Selay Gökalp Güneş, TBMM ile ilgili temel kavramlar ve kurumlar; Yasama Uzmanı Halil İbrahim Bayar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Süreci; bir diğer Yasama Uzmanı Kamil Atalay ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Parlementer Denetim başlıklarında sunum yaptılar.