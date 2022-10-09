Yeni kariyer olanakları için 'ikinci üniversite' şansı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız 'ikinci üniversite', hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kaydolma imkanı tanıyor. İkinci üniversite çerçevesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

“İkinci üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında sınavsız okuma fırsatı sunuyor”

Açıköğretim Sistemi'nin uygulamalarına ve ikinci üniversite olanaklarına değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemimiz açık ve uzaktan eğitimin öncü kurumları arasında yer alıyor. Açıköğretim Sistemi küresel ölçekte açık ve uzaktan eğitim süreçlerine yön veren birçok uluslararası birliğin etkin üyesi konumunda. Böylece üniversitemiz, açık ve uzaktan eğitim alanında uluslararası bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve önümüzdeki günlerde yapmaya devam edecek. Dijital eğitimin öneminin anlaşıldığı bugünlerde bizler de Anadolu Üniversitesi olarak Açıköğretim'in 40'ıncı yılını kutladık. Pandemiyi 40 yıllık bir dijital eğitim deneyimi ile karşıladık ve dijital ders platformumuzu tüm öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu çerçevede erişim ve zaman başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla öğrenci ve mezunlarımıza ikinci bir diplomaya kavuşmanın yolunu açıyoruz. Üniversite öğrencileri veya mezunları hayalini kurdukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri farklı bir lisans veya ön lisans bölümünü ikinci üniversite bünyesinde okuyabiliyorlar. Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor” dedi.