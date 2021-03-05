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Yeni Kontrollü Normalleşme sürecine Tepebaşı Akademi Derneği'nden destek

Yeni Kontrollü Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Tepebaşı Akademi Derneği, Esentepe 100.

Yıl İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlere yönelik maske dezenfektan ve temizlik ürünleri sağlayarak bu sürece destek oldu.


Desteklerinin devam edeceğini belirten Tepebaşı Akademi Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sosyal mesafe ve hijyen koşullarında eğitim sağlamasına destek olmak istedik. Okul müdürümüz Timuçin Timuralp ve müdür yardımcısı Merve hocamıza okulumuza titizlikle hizmet ettikleri için teşekkür ederiz. Okullarımıza bu süreçte desteklerimiz devam edecektir. Dernek faaliyetlerimiz; eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanda devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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