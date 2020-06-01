İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni normalin ilk gününde Eskişehir sokakları daha da dolmaya başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde yeni normalin ilk adımları atılırken, iş yerlerinin açılması ile Eskişehir’de sokakları dolduran vatandaşların sayısı daha ada artmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde yeni normalin ilk adımları atılırken, iş yerlerinin açılması ile Eskişehir'de sokakları dolduran vatandaşların sayısı daha ada artmaya başladı.


Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni bir döneme girilirken normalleşmenin ilk adımları atılmaya başladı. 1 Haziran itibariyle yeni normal kapsamında kafe, restoran ve bazı diğer iş yerleri kepenklerini açtı. Eskişehir'de ise vatandaşlar işletmelerin açılmasıyla sokakları doldurmaya başladı. İki gün önce Sıcak Sular, Köprübaşı, Doktorlar Caddesi ve İki Eylül Caddesi gibi kentin önemli merkezlerindeki polis kontrol noktaları kaldırılmıştı. 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle vatandaşlar işlerine gitmek ve alışverişlerini yapmak için dışarı çıktı.


Uzun bir aradan sonra ilk kez dükkanlarını açan esnaflar ise iş yerlerinin temizliklerini yaptı. Esnaf, yeni normale geçişle birlikte işlerinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Vatandaşların yoğunluk oluşturacağı ön görülen işletmelerde ise maske takmak, dezenfektan kullanmak ve sosyal mesafe kuralına uymak gibi kurallar getirildi. Bazı iş yerleri ise tedbir amaçlı kapalı kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.