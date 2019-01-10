Yeni sanayi stratejileri ESO'da açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından başlatılan Gelecek Stratejileri Toplantıları'nın ilki geçekleştirildi.

Bu kapsamda ESO'da sanayicilerle buluşan Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, “Sanayinin Geleceği ve Yeni Yatırım Alanlarını” açıkladı. Bozkurt ayrıca Eskişehir Mobilya Kümesi üyeleri ile de bir araya gelerek sektörel değerlendirmelerde bulundu. Toplantı öncesi konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO üyelerinin gelişimine katkı için yaptıkları projelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, Gelecek Stratejileri Toplantıları'na katıldığı için Rüştü Bozkurt'a teşekkür etti.

Bir toplumun bilgiyi ne kadar iyi tanırsa, ne kadar iyi anlarsa, o kadar refaha kavuşacağını ifade eden Bozkurt, “Eskişehir Sanayi Odası da bunu gayet iyi anlamış ki refah seviyesini artırmak amacıyla bu toplantıları yapıyor” dedi. Dünya genelinde veri ve bilgiden değer üretenlerin öne geçtiğini ifade eden Bozkurt, 'Bilinçli girişimci tabanını genişletmenin' hayati öneminin arttığını belirti. Konuşmasında strateji belirlemenin önemi, rekabet edebilir alan seçmenin yatırım verimliliklerine etkilerini açıklayan Bozkurt, “Yeni nesil OSB ihtiyaçlarını besleyen kaynaklar, dinamik envanter ve veri-odaklı analizler kalkınma süreçlerini hızlandırmasını sağlıyor. Düşük ve orta ölçek teknolojilere dayalı yapıların ileri teknolojilere taşınması, yarı iletken teknolojiler üzerine kurulu yatırımların artan önemi mevcut. Rekabette teşvik sistemleri ve oluşturulan ekosistemlerin girişimciye şans eşitliği getirmesini sağlıyor. Geri bildirim mekanizmaları ile şeffaf gözetim ve denetim ihtiyacı ve sürekli kendini sorgulayan bir içe yolculuk yapmak yeni kalkınma stratejilerindeki yeri üzerinde oldukça önemli” dedi.

Ticaret savaşları kızışıyor

Qualcomm firmasının geliştirdiği çiplerin 5G teknolojisini tetiklediğini ve bu teknolojinin dünyada büyük değişimlere imza atacağını savunan Bozkurt, “Dış siyaset, iç siyaset, büyüme, enflasyon, devalüasyon, faiz oranları, döviz kurları, borsa iniş-çıkışları, meta fiyatları gibi makro istikrarla ilgili konuların tartışılması elbet ki önemli. Ama siz, Qualcomm'un mobil iletişim alanında ürettiği yeni çipler ve kendi alanında konsolidasyona yönelmesinin oluşturduğu tehlikeyi, bunun dünyada ticaret savaşını kızıştırmadaki önemini ve ülkemizin yatırım stratejilerine olası etkilerini sorgulamazsanız, kalkınma niyetleriniz boşa çıkar” diye konuştu.

Girişimciliğin dünyadaki gelişmeleri dikkate alan yatırım yönetimine yönelmesine katkı yapan gündemi en az makro dengeler kadar öne çıkarılması gerektiğini hatırlatan Bozkurt, “Kaynakları net bilgi, etkin koordinasyon ve odaklanmanın kalkınmanın sırrı olduğu anlayışıyla yönetmezseniz israfa yönelirsiniz. Beklentileriniz ile aldığınız sonuçlar farklılaşır” dedi. Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Eskişehir Mobilya Kümesi üyeleri ile bir araya gelen ve değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, kümelenmenin amaç değil araç olduğunu belirterek, “Kümelenme bileşenleri nelerdir? Kümelenme ne değildir? Kümeler nasıl yapılanmalı? Kümelerin içine hayat nasıl doldurulur?” sorularına açıklamalar getirdi.

Günümüzde birçok ciddi kavramın içi boşaltıldığı için kitlenin kalkınma enerjisi ve zenginlik üreterek insan yaşamının kolaylaştırma hedefinden ciddi şekilde sapıldığını ileri süren Bozkurt, “Eğer bir kümenin başarılı olmasını istiyorsak, kümenin kuruluşundan başlayarak yönetimine kadar her noktada alışkanlıkla yönetim anlayışını, analizle yönetime taşımak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.