Yeni trend poligonlar

Son yıllarda trendler arasına giren poligonlar Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir'de de eğlence alanlarında sıkça görülmeye başladı. Özellikle eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde açılan poligonlar yoğun ilgi görüyor. Çocukların da atış yapabildiği poligonlarda gerçek görünümlü havalı silahlarda plastik boncuklarla hedefler vuruluyor.

Eskişehir'de poligon işletmeciliği yapan Ruçhan Şentürk, her yaş grubuna hitap eden poligonlarda herhangi bir riskin bulunmadığını belirtirken, “Poligonlar genelde eğlence mekanlarının yakınlarına kuruluyor. Fiyatlar da uygun olduğu için talep yüksek oluyor. Üniversite öğrencileri geldikten sonra işlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz. Poligon işletmeleri ruhsatta ‘Çocuk Eğlence Yeri' olarak geçiyor. Yani 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes burada herhangi bir risk taşımadan atış yapabiliyor. Gerçek görünümlü havalı silahlar kullanıyoruz. Bu silahlar plastik boncuk atıyor. Yani çocukluğumuzda kullandığımız boncuklu tabancalara benzer özellikler taşıyor. Biz gene de ilk defa atış yapacak müşterilerimize nasıl yapması gerektiğini tarif ediyoruz. Bu güne kadar hiçbir şekilde kaza yaşamadık.” ifadelerini kullandı.