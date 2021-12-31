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Yeni yıl hediyesi fidanlar ücretsiz olarak dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de “Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim” kampanyası çerçevesinde eş zamanlı fidan dağıtımı yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'de “Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim” kampanyası çerçevesinde eş zamanlı fidan dağıtımı yaptı.


Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de yılın son günü Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesinden vatandaşlara bedelsiz fidan verdi. Orman fidanlığında yetiştirilen 3 yaşındaki 2 bin adet sedir ve karaçam fidanı, yeni yıl hediyesi olarak dağıtıldı. Dağıtımda pandemi kurallarına dikkat edildi. Tüplü tabir edilen topraklı fidanların hemen dikilebileceği gibi ilkbahara kadar da bekletilerek toprakla buluşturulabileceği belirtildi.

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