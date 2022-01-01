İhlas Haber Ajansı

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Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Eskişehir’de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkânını açmadı.

Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkânını açmadı.


Eskişehir'de bir önceki gece yılbaşı kutlamaları sebebiyle büyük yoğunluğun oluştuğu İsmet İnönü-1 Caddesi, yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan caddede birçok esnafın kepenk açmadığı görüldü. Resmî tatil olması sebebiyle şehir genelinde sessizlik hâkim olurken, diğer işlek noktalarda da esnaf, dükkânlarını açmayıp tatil yaptı.

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