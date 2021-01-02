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Yeni yılın ilk hafta sonunda kartpostallık yasak manzaraları

Yeni yılın ilk hafta sonunda Eskişehir’de güneşli bir hava yaşanırken, boş kalan Kanlı Kavak parkında ortaya çıkan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk hafta sonunda Eskişehir'de güneşli bir hava yaşanırken, boş kalan Kanlı Kavak parkında ortaya çıkan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Eskişehir'in doğal güzelliklere sahip olan Kanlı Kavak parkı sessizliğe büründü. Yeni yılın ilk hafta sonunda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Porsuk Çayı'nın eşsiz manzaralara sahne olduğu parkta ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile havadan kaydedildi.


Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşların ise parkta yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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