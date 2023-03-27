Yenidoğanda görülen kol felci nasıl tedavi edilir

Beyhan Yenerkol, doğum sırasında bebeklerde görülebilecek kol felci hastalığını ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Yenidoğanda Brakial Pleksus Zedelenmesi'nin (Yenidoğanda görülen kol felci) her bin doğumdan 2'sinde görüldüğünü aktaran Dr. Beyhan Yenerkol, büyük doğum ağırlıklı bebeklerde görülme oranının daha fazla olduğunu söyledi. Doğum sırasında zorlamaya bağlı olarak sinir ağlarından birinin zedelenmesi sonucunda, zedelenmenin şiddetine göre klinik görünümün değiştiğini aktaran Dr. Yenerkol, “Ağın üst kısımlarında zedelenme oluşmuşsa, bebekler omuzlarını hareket ettiremezler. Kollarını uzatıp döndürmekte zorlanırlar. Omuzları düşüktür ve bahşişçi eli olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman doğumdan hemen sonra kolda hiçbir aktivite olmamasına rağmen birkaç hafta içinde el ve parmak hareketleri başlayabilir. Ağın sadece alt kısmında zedelenme oluşmuşsa el ve bilekte güçsüzlük olur, omuz ve kol hareketleri genelde korunur. Eğer ağda tam zedelenme olmuşsa; omuz, kol, el ve el bileği hareketlerinde güçsüzlük olur. Pençe eli, kolda gevşeklik ve his yokluğu oluşur” ifadelerini kullandı.

2 haftadan sonra fizik tedavi programı belirlenir

Zedelenmenin şiddeti ve tutulumun derecesine göre klinik seyrin farklılık gösterdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, “Olguların yüzde 80'ninde ilk 3 ayda kendiliğinden iyileşme gözlenir. Tam iyileşme hastaların yüzde 60-70'inde izlenir. Hafif güçsüzlük yüzde 11, orta güçsüzlük yüzde 9, ağır güçsüzlük yüzde 14 hastada görülür” şeklinde konuştu. Dr. Yenerkol, doğumdan hemen sonra teşhis konulabilen vakalarda; kolu, sinirde ve çevre dokularda oluşan ödem ve muhtemel kanama nedeniyle 1-2 hafta dinlendirmek gerektiğini dile getirerek, “Eğer köprücük kemiğinde bir kırık ve zedelenme söz konusu ise dikkat edilmelidir. İlk 2 hafta sinir üzerinde gerilimi önlemek amacıyla kol sarkık vaziyette tutulmalı, kol hafif yanda ve dirsek hafif bükük tutulmalıdır.2 haftadan sonra detaylı bir Fizik Tedavi Uzmanı değerlendirmesinden sonra egzersiz uygulamalarına başlanmalıdır. Maksat; normal eklem hareket açıklığının korunması, eklem sertliğinin ve kas zayıflığının önlenmesidir” dedi.

Kol felcinde rehabilitasyon önemli

Rehabilitasyonda egzersizlerin yanında gerekli durumlarda cihaz ve elektroterapi, iş uğraşı terapisi gibi farklı fizyoterapi uygulamaları da gerekebileceğini aktaran Dr. Yenerkol, “Etkin rehabilitasyon programına rağmen hedeflenen fonksiyonların başarılamaması durumunda cerrahi uygulamalardan yararlanılabilir” şeklinde konuştu.

Bebeği kucağa alırken, yıkarken dikkat

Bu dönemde bebeğin kucağa alınması, kıyafet değişimi ve yıkanması sırasında kolun sarkmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Beyhan Yenerkol, “Sırt üstü yatırılan bebeğin kolu yukarıda, hafif yanda, dirseği hafif bükük tutulmalıdır. Bu pozisyon omuz ve kol altına konulacak ince ve küçük bir yastık ve bebeğin zıbınının kolunun göğüs üzerine tespit edilmesi ile sağlanabilir. Kıyafet giydirilirken etkilenen kol önce giydirilir, buna mukabil sonra çıkartılır” diye konuştu.