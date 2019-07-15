İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenisofçalılardan Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Başkan Kurt'u son olarak Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ile Yenisofça Köyü Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ve Yenisofça Köyü Derneği Başkanı Mehmet Yorgun yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kurt'a mahalle statüsü kazanmış köylerde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Göksu ve Yorgun, yeni dönemde Başkan Kurt'a başarılar diledi. Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ile Yenisofça Köyü Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalle statüsü kazanmış köylerde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.