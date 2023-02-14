Yer yer donan porsuk çayı çöplüğe döndü

Dondurucu soğuk sebebi ile yüzeyi yer yer buz tutan Eskişehir'in ünlü Porsuk çayının üzerine sorumsuzca atılan çöpler, kötü bir görüntü oluşturuyor.

Eskişehir'in en önemli turistlik değerlerinden olan Porsuk çayı üzerinde, şehirde bir süredir etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle yer yer buz tabakası oluştu. Birçok vatandaş için görülmeye değer görüntü oluşturan Porsuk Çayı, bazı duyarsız şahısların çeşitli objeler atarak buz tabakasını kırmayı denemesiyle kirlendi. Atılan alkol şişeleri, ekmek parçaları, ayakkabı ve benzer çöpler, Eskişehir'in en önemli sembolünün güzelliğine gölge düşürüyor.